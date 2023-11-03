2024 zammı: TÜVTÜRK araç muayene ücreti kadar, kaç TL? Otobüs, minibüs, motor, otomobil... Araçların trafiğe çıkabilmeleri için zorunlu olan araç muayenesi zamlandı. Sürücüler, "TÜVTÜRK muayene ücreti 2023" hakkında aramaları yoğunlaştırdı. Peki, 2023 araç muayene ücreti ne kadar oldu? İşte yeni fiyatlar...

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Araç muayenesi, taşıtların trafikte güvenli seyretmeleri için gerekli bir koşuldur. Muayeneden geçemeyen araçların trafiğe çıkması yasaktır.

Muayene sırasında motor, aydınlatma ve fren sistemleri gibi tüm araç donanımlarının düzenli olarak çalıştığından emin olunmaktadır. Bu sayede olası trafik kazalarının önüne geçilmektedir.

Araç muayenesi ile ilgili araştırma yapan araç sahiplerinin yanıt aradıkları sorulardan biri de “Araç muayene ücreti nedir?” olmaktadır.

TÜİK'in enflasyon verilerini açıklamasıyla 2024 yılı yeniden değerleme oranları da belli oldu. Buna göre 2024 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak gerçekleşti.

Araç muayene ücreti de bu kapsamda güncellenecektir.

2023 yılı için motosiklet, motorlu bisiklet, römorklu veya römorksuz traktör ücreti 575,84 TL, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork ise 1.130,44 TL olarak belirlenmiştir. Otobüs, kamyon, tanker ve çekici için TÜVTÜRK muayene ücretleri 1.528,10 TL'dir.

Peki, 2024 araç muayenesi ne kadar? TÜVTÜRK araç muayene ücreti kaç lira? İşte yeni fiyatlar...

TÜVTÜRK araç muayene ücreti 2024

2024 yılı değerleme oranı baz alındığında TÜVTÜRK araç muayene ücretleri şu şekildedir:

Motosiklet, motorlu bisiklet, römorklu veya römorksuz traktör: 912,47 TL

Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork: 1.791,29 TL

Otobüs, kamyon, tanker ve çekici: 2.421,42 TL