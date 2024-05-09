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2024 Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman ve nerede oynanacak?

2024 Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman ve nerede oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası finalinin ne zaman oynanacağı merak ediliyor. Beşiktaş ile Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği maçın detaylarını sizler için derledik. Peki final maçı hangi tarihte ve nerede oynanacak? İşte maçın bilgileri...