2024 Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman ve nerede oynanacak?

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Ziraat Türkiye Kupası finalinin ne zaman ve nerede oynanacağı futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı.
2024 Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ve Trabzonspor finalde kozlarını paylaşacak.
Ankaragücünü eleyen Beşiktaş ile Fatih Karagümrük'ü eleyen Trabzonspor finalde karşı karşıya gelecek.
Finalistlerin belli olmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası final maçının hangi tarihte ve nerede oynanacağı hakkında aramalar hız kazandı.
Peki, Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman ve nerede oynanacak? İşte detaylar..
Final maçı ne zaman oynanacak?
Ziraat Türkiye Kupası final maçı 23 Mayıs 2024 Perşembe günü oynanacak. Final maçının nerede oynanacağı henüz belli olmadı.