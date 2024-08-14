2024/2025 KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu mu?

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü başvuru tarihleri için geri sayım başladı.
KYK tarafından öğrencilere sağlanan yurt ve burs imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler başvuru tarihlerinin açıklanmasını bekliyor.
Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun üniversite öğrencilerine vereceği kredi ve burs başvuru bilgileri oldukça merak ediliyor.
Milyonlarca öğrencinin gözü kulağı bu tarihlere çevrildi. Yeni eğitim öğretim yılında KYK tarafından ödenecek bursu almak isteyen ve KYK yurtlarında kalmak isteyen öğrenciler başvuru tarihinin netleşmesini beklemeye başladı.
Peki, 2024/2025 KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak? İşte detaylar..
KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak?
KYK yurt ve burs başvurularının ne zaman başlayacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından resmi açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.