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2024/2025 KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu mu?

2024/2025 KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu mu? KYK burs ve yurt başvuruları hakkında aramalar hız kazandı. Peki KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman yapılacak? İşte detaylar..