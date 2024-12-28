2024’ün en çok kazandıran meslekleri belli oldu! Kazançlar dudak uçuklattı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılının en çok kazanan mesleklerini açıkladı. En çok kazanan mesleklerin belirlendiği verilerde zirvede yer alan sektörler şaşırttı.

Söz konusu verilerde finans ve sigorta sektörü en yüksek kazanç sağlayan alan olurken, tarım ve su ürünleri sektörü en düşük gelir seviyesinde yer aldı.

Ayrıca paylaşılan raporda, kadın ve erkek arasındaki kazanç farkını da net bir şekilde ortaya koyuldu. Bakın en çok kazanan meslekler hangileri oldu.

EN ÇOK O SEKTÖRLER KAZANDIRDI

2023 yılı verilerine göre, yıllık ortalamayla o meslekler paraya para dedirmedi. En çok kazandıran 3 sektör kazançları ile dudak uçuklattı. İşte, en çok kazanan sektörler:

1-Finans ve Sigorta: 643.739 TL

2- Bilgi ve İletişim: 605.317 TL

3- Kültür, Sanat, Eğlence ve Spor: 461.000 TL