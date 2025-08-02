2025 Ağustos dolunayı ne zaman? Dolunay hangi burçta gerçekleşecek?

Gökyüzü tutkunlarının merakla beklediği 2025 yılı Ağustos dolunayı için geri sayım başladı.

Bilindiği üzere astrolojide her ay dolunay ve yeni ay meydana gelmektedir. Dolunay dönemlerinde bazı burçların dolunaydan daha fazla etkilendiğine inanılır.

Her ay olduğu gibi bu ay da Ay, gökyüzünde en parlak ve en dolgun haliyle izlenebilecek.

Ağustos dolunayı hem astroloji meraklıları hem de doğa olaylarını takip edenler için önemli bir tarih olarak öne çıkıyor.

Peki, 2025 Ağustos dolunayı ne zaman olacak? Bu dolunay hangi burçta gerçekleşecek? İşte detaylar...

Ağustos dolunayı ne zaman?

2025 yılının Ağustos dolunayı, 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü meydana gelecek. Ay, bu tarihte Türkiye saatiyle 21.54’te dolunay fazına ulaşacak. Gökyüzü açık olduğu takdirde Ay, en parlak haliyle gözlemlenebilecek.

Bu dolunay, Kova burcunda gerçekleşecek. Kova burcundaki dolunaylar, bireysellik, özgürlük, toplumsal konular ve ani farkındalıklarla ilişkilendirilir. Astrologlara göre bu süreçte özellikle sosyal ilişkiler, arkadaşlıklar ve kolektif çalışmalar ön plana çıkabilir.