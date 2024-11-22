2025 evde bakım maaşı: Zamlı evde bakım maaşı ne kadar olacak?

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Memur maaşlarına göre hesaplanan evde bakım maaşlarının 2025 yılında memur maaşlarına gelecek zammın ardından ne kadar olacağı devlet desteği alan vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Memur maaşlarına yapılan zam sonrasında değişecek olan evde bakım maaşları destek alan vatandaşların gündeminde yer alıyor.

6 aylık enflasyon farkının belirlenmesinin ardından memur maaşlarına gelecek zam oranı evde bakım maaşlarının da artmasında etkili olacak. Peki, 2025 evde bakım maaşları ne kadar olacak?

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Son açıklanan enflasyon verileriyle birlikte memur ve memur emeklilerine yaklaşık olarak yüzde 12 civarında zam yapılması bekleniyor.

Evde bakım maaşı ise şuan 9 bin 77 lira olarak ödeniyor. Evde bakım maaşına tahmin edildiği gibi yüzde 12 oranında zam yapılması durumunda evde bakım maaşları 10 bin 166 lira olarak belirlenmesi beklentiler dahilinde bulunuyor.