2025 memur maaş farkları: Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak?

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Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına 2025 yılında geçerli olacak zamlar netleşti. Zam oranlarının netleşmesinin ardından gözler maaş farklarına çevrildi.

Ocak ayında zamsız ödeme alan milyonlarda emekli ve memur maaş farklarının ne zaman taracağı konusundaki araştırmalarını sıklaştırdı.

Zamlı maaşların yatacağı tarihinde netleşmesinin ardından ocak ayının ilk 14 gününe ait maaş farkı ödemeleri için tarihlerde netleşti. Peki, emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak?

MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Maaş düzenlemesinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayınlanması gerekiyor.

Düzenlemenin bu aya yetişmemesi halinde, oluşacak fark bir sonraki ayın maaşı ile hesaplara geçeceği, herhangi bir hak kaybı olmayacağı bildirildi.