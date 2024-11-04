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2025 pasaport ücretleri: 6 ay, 1 yıl, 10 yıllık pasaport maliyeti

2025 pasaport ücretleri: 6 ay, 1 yıl, 10 yıllık pasaport maliyeti 2025 yılında vergi, harç ve cezalara uygulanacak zam oranları, ÜFE oranıyla netleşiyor. Peki pasaport harç ve defter ücretleri ne kadar, kaç lira olacak? 6 ay, 1 yıl, 10 yıllık pasaport ne kadar? İşte zamlı ücretler...