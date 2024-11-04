2025 pasaport ücretleri: 6 ay, 1 yıl, 10 yıllık pasaport maliyeti

Yağmur Dinç
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini açıkladı.
12 aylık ortalama Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), ekim ayında yüzde 43,93 olarak belirlendi.
Ardından yeniden değerleme oranı netleşti.
Pasaport harç ve defter bedelleri de bu oranda yeniden belirlenecek. Peki, 2025 pasaport ücretleri ne kadar, kaç TL olacak? İşte zamlı fiyatlar...
ZAMLI PASAPORT ÜCRETLERİ 2025
6 aylık pasaport harcı 2024 yılında 1.639 TL iken, 2025 için 2.359 TL'ye yükselecek.
1 yıllık pasaport harcı 2.379 TL'den 3.424 TL'ye çıkacak.
2 yıllık pasaport harcı;
2024: 3.912 TL
2025: 5.630 TL.
3 yıllık pasaport harcı;
2024: 5558 TL
2025: 7.999 TL.
3 yıl üzeri pasaport harcı;
2024: 7833
2025: 11.274.