2025 Ramazan Bayramı'nda köprüler ve yollar ücretsiz mi? İstanbul, İzmir, Bursa...

Yağmur Uçar

Ramazan'ın son günleri...

Cumartesi günü ile birlikte 3 günlük bayram tatili başlıyor.

Bayram planında tatil olanlar köprü ve otoyollarının ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor.

Özellikle uzun yola gidecek olan vatandaşlar, ücretsiz geçiş konusunda alınan kararı araştırıyor.

Tatil için hazırlık yapan vatandaşlar, "Köprü ve otoyollar bayramda ücretsiz mi olacak? sorusunu arama motorlarına yöneltiyor.

Peki, 2025 Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar bayramda ücretsiz mi olacak? İşte bayramda tarifesi...

BAYRAMDA YOLLAR ÜCRETSİZ Mİ 2025

Ramazan Bayramı'nda köprü ve süreçlerin ücretsiz olup olmayacağıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak geçmiş yıllarda olduğu gibi bu bayramda da ücretsiz geçişlerin açıklanması bekleniyor.