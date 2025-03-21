2025 Ramazan ne zaman bitiyor? Ramazan ayının son günü hangi tarih?

Hüseyin Topuz

Ramazan ayı, İslam dünyası için büyük bir manevi öneme sahip olan ibadet ve oruç ayıdır.

Her yıl hicri takvime göre belirlenen bu mübarek ay, milyonlarca Müslüman tarafından sabır, şükür ve ibadetle geçirilir.

1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayan Ramazan ayının sonlarına doğru gelirken konu hakkında aramalar hız kazandı.

Ramazan ayını ibadet ile geçiren milyonlarca vatandaş Ramazan ayının sona ereceği tarihi öğrenmek için araştırma yapmaya başladı.

Peki, Ramazan ne zaman bitiyor? Ramazan ayının son günü hangi tarih? İşte merak edilenler...

2025 Ramazan ne zaman bitiyor?

1 Mart Cumartesi günü başlayan Ramazan ayı 29 Mart Cumartesi günü sona erecektir.

Bu tarih aynı zamanda Ramazan Bayramı'nın arefe günüdür. Ramazan Bayramı ise 30 Mart Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecektir.

Ramazan Bayramı tarihleri;

1. Gün: 30 Mart 2025 Pazar

2. Gün: 31 Mart 2025 Pazartesi

3. Gün: 1 Nisan 2025 Salı