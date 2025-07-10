2025 VNL puan durumu: Milletler Ligi’nde Filenin Sultanları kaçıncı sırada, kaç puanı var?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi’nde ikinci haftayı geride bıraktı. Yeni format gereği her hafta dört maça çıkan milliler, şimdiye dek toplam 9 karşılaşmaya çıktı ve bunların 8’inden galibiyetle ayrılarak etkileyici bir performans sergiledi.

3. haftaya giriş yapılan Milletler Ligi’nde A Milli Kadın Voleybol Takımımız ilk maçına Hollanda karşısında çıktı.

Hollanda'yı 3-0 mağlup etmeyi başaran Filenin Sultanları 3. Haftaya da galibiyet ile başlamış oldu. Uzun bir aranın ardından yeniden başlayan nefes kesen karşılamalarda alınan sonuçlar yüzleri güldürmeye devam ediyor.

Peki, Milletler Ligi’nde Filenin Sultanları kaçıncı sırada, kaç puanı var? İşte, puan durumu...

2025 FIVB MİLLETLER LİGİ PUAN DURUMU

1- İtalya 25 (9 maç 9 galibiyet)

2- Polonya 24 (9 maç 8 galibiyet 1 mağlubiyet)

3- Brezilya 23 (9 maç 8 galibiyet 1 mağlubiyet)

4- Türkiye (9 maç 8 galibiyet 1 mağlubiyet)

5- Japonya 21 (9 maç 7 galibiyet 2 mağlubiyet)

6- Çin 17

7- Almanya 16

8- ABD 14

9- Çek Cumhuriyeti 10

10- Dominik Cumhuriyeti 10

11- Fransa 10

12- Hollanda 10

13- Bulgaristan 9

14- Belçika 8

15- Kanada 7

16- Sırbistan 8

17- Tayland 5

18- Güney Kore 4