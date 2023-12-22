21 Aralık reyting sonuçları: Hudutsuz Sevda dizisinden beklenmedik sonuç! 21 Aralık 2023 Perşembe günü birbirinden güzel diziler, filmler ve haber bültenleri ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. İşte zirvenin sahibi...

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

21 Aralık Perşembe reyting sonuçları

Total'de 1.sırada Atv’de izleyiciyle buluşan “Esra Erol’da”, 2. sırada Fox TV’de yayınlanan “Hudutsuz Sevda”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Müge Anlı Tatlı Sert” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada Atv’de ekrana gelen “Aldatmak”, 2.sırada Star TV’de yayınlanan “Sakla Beni”, 3.sırada “Hudutduz Sevda” yer aldı.