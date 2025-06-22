21 Haziran reyting sonuçları: İşte Cumartesi gününün birincisi…

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

21 HAZİRAN CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

Total’de birinci sırada TV8’de izleyici ile buluşan “MasterChef Türkiye” yer aldı.

İkinci sırada Show TV’de ekranlara gelen “Güldür Güldür Show”, üçüncü sırada ise Now’da yayınlanan “Recep İvedik 6” yer aldı.

AB’de birinci sırada “Güldür Güldür Show” yer aldı. İkinci sırada sırada “MasterChef Türkiye”, üçüncü sırada ise “Recep İvedik 6” yer aldı.