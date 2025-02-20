21 Şubat Cuma okullar tatil mi? Son dakika İstanbul'da Valilik kararı...

Yağmur Uçar
Megakent'i beyaza bürüyen kar yağışı, bugün de etkisini gösteriyor.
Altay kar fırtınasının perşembe günü etkisini arttıracağı ve hafta sonuna kadar devam edeceği öngörülüyor.
Bu kapsamda, İstanbul Valiliği tatil kararı aldı. Bugünü evde geçiren öğrenciler, cuma gününü akıbetini de merak etmeye başladı.
"Yarın okullar tatil mi", "21 Şubat 2025 okullar kar tatili mi", gibi sorulara yanıt araştırılıyor.
Gözler Valilik'te...
İşte okulların son durumu...
21 ŞUBAT CUMA OKULLAR TATİL Mİ 2025
21 Şubat Cuma yarın için kar tatili haberi henüz gelmedi.
Valilik'ten resmi açıklama yapıldığında haberimizde son durum güncellenecektir.