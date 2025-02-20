Haberler



Bilgi



21 Şubat Cuma okullar tatil mi? Son dakika İstanbul'da Valilik kararı...

21 Şubat Cuma okullar tatil mi? Son dakika İstanbul'da Valilik kararı... Bugünü kar tatili olarak geçiren öğrenciler, yağışların devam etmesi ile İstanbul'da yarın da okullar tatil olacak mı merak ediyor. Peki; 21 Şubat 2025 okullar tatil mi? Cuma günü kar tatili mi? İşte son gelişmeler...