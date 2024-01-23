22 Ocak reyting sonuçları: Kızıl Goncalar dizisi rekor kırdı 22 Ocak 2024 Pazartesi günü birbirinden güzel diziler, filmler ve haber bültenleri ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. İşte zirvenin sahibi...

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

22 Ocak Pazartesi reyting sonuçları

Total'de 1.sırada Fox TV’de izleyiciyle buluşan “Kızıl Goncalar”, 2. sırada TV8’de yayınlanan “Survivor All Star”, 3.sırada TRT1’de ekrana gelen “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Kızıl Goncalar”, 2.sırada “Kızıl Goncalar” dizisinin özeti, 3.sırada Star TV’de yayınlanan “Ömer” yer aldı.