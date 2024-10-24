23 Ekim reyting sonuçları: Galatasaray'ın Avrupa galibiyeti rekor kırdı

Haber Merkezi

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

23 EKİM ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

Total grubunda birinci sırada Now TV’de yayınlanan "Leyla Hayat… Aşk… Adalet…" dizisinin tekrarı, ikinci sırada TRT1'de ekrana gelen "Galatasaray-Elfsborg UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması", üçüncü sırada ise TV8'de yayımlanan "Masterchef Türkiye" yer aldı.

AB grubunda birinci sırada "Galatasaray-Elfsborg UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması", ikinci sırada "Leyla Hayat… Aşk… Adalet…" dizisinin tekrarı, üçüncü sırada ise "Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber" yer aldı.

ABC grubunda ise birinci sırada "Galatasaray-Elfsborg UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması", ikinci sırada "Leyla Hayat… Aşk… Adalet…" dizisinin tekrarı, üçüncü sırada ise "Masterchef Türkiye" yer aldı.