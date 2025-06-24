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23 Haziran reyting sonuçları: TV'de ilk kez yayınlandı! Gassal bakın kaçıncı sırada

23 Haziran 2025 Pazartesi günü birbirinden güzel programlar ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. İşte zirvenin sahibi...

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23 Haziran reyting sonuçları: TV'de ilk kez yayınlandı! Gassal bakın kaçıncı sırada

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

23 HAZİRAN SALI REYTİNG SONUÇLARI

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Gassal dizisi, Total'de 10. sırada yer aldı. AB grubunda 7. sırada yer alırken, ABC grubunda 8. sıraya yerleşti.

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