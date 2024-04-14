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23 Nisan 2024 ne zaman, hangi gün, resmi tatil mi?

23 Nisan 2024 ne zaman, hangi gün, resmi tatil mi? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na sayılı günler kala hangi güne denk geldiği merak konusu oldu. Peki, 23 Nisan 2024 ne zaman, hangi gün? 23 Nisan resmi tatil mi? İşte takvim...