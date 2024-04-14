23 Nisan 2024 ne zaman, hangi gün, resmi tatil mi?

ensonhaber.com
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün armağan etti 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için geri sayım başladı.
23 Nisan için plan yapacak olanlar, bu sene tatil mi ve hangi güne denk geliyor sorularına yanıt arıyor.
Dünyada çocuklara bayram armağan eden tek ülke olan Türkiye'de 23 Nisan Bayramı bu sene 104. kez kutlanacak.
Peki 23 Nisan ne zaman, hangi gün? 23 Nisan 2024 resmi tatil mi? İşte detaylar...
23 Nisan 2024 hangi gün?
23 Nisan, 2024 yılında salı gününe denk geliyor.
23 Nisan resmi tatil mi?
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ülkemizde resmi tatiller arasında yer alıyor.