23 Ocak reyting sonuçları: Yabani dizisi düştü, zirveyi kaptırdı 23 Ocak 2024 Salı günü birbirinden güzel diziler, filmler ve haber bültenleri ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. İşte zirvenin sahibi...

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

23 Ocak Salı reyting sonuçları

Total'de 1.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Survivor All Star”, 2. sırada Fox TV’de yayınlanan “Yabani”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Esra Erol’da” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Survivor All Star”, 2.sırada “Yabani”, 3.sırada Show TV’de yayınlanan “Aile” yer aldı.