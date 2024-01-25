24 Ocak reyting sonuçları: Şahane Hayatım zirveyi bakın kime kaptırdı 24 Ocak 2024 Çarşamba günü birbirinden güzel diziler, filmler ve haber bültenleri ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. İşte zirvenin sahibi...

ensonhaber.com

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

24 Ocak Çarşamba reyting sonuçları

Total'de 1.sırada Atv’de izleyiciyle buluşan “Kuruluş Osman”, 2. sırada TV8’de yayınlanan “Survivor All Star”, 3.sırada Fox TV’de ekrana gelen “Şahane Hayatım” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Şahane Hayatım”, 2.sırada “Kuruluş Osman”, 3.sırada Show TV’de yayınlanan “Sandık Kokusu” yer aldı.