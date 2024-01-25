24 Ocak reyting sonuçları: Şahane Hayatım zirveyi bakın kime kaptırdı

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.
Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.
İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?
24 Ocak Çarşamba reyting sonuçları
Total'de 1.sırada Atv’de izleyiciyle buluşan “Kuruluş Osman”, 2. sırada TV8’de yayınlanan “Survivor All Star”, 3.sırada Fox TV’de ekrana gelen “Şahane Hayatım” yer aldı.
AB'de ise 1.sırada “Şahane Hayatım”, 2.sırada “Kuruluş Osman”, 3.sırada Show TV’de yayınlanan “Sandık Kokusu” yer aldı.