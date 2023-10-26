25 Ekim reyting sonuçları açıklandı! Kuruluş Osman reytingleri altüst etti 25 Ekim 2023 Çarşamba günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona erdi. Reytinglerde zirvenin sahibi belli oldu. İşte dünün reyting sonuçları…

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

25 Ekim Çarşamba reyting sonuçları

Total’de 1. sırada ATV'de izleyici ile buluşan “Kuruluş Osman”, 2. sırada ATV’de ekranlara gelen “Müge Anlı ile Tatlı Sert”, 3. sırada ise ATV'de yayınlanan “Esra Erol'da" programı yer aldı.

AB’de 1. sırada “Kuruluş Osman”, 2. sırada “Masterchef Türkiye All Star", 3. sırada ise “Güldür Güldür Show özeti” yer aldı.