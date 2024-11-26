25 Kasım reyting sonuçları: Uzak Şehir dizisi rekor kırdı

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

25 KASIM PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kızıl Goncalar Total ve ABC gruplarında ilk 100 program listesinde zirveyi kaybetti.

Kanal D’nin yeni dizisi Uzak Şehir, Total ve ABC gruplarında ilk sırada yer aldı.