25 Mart reyting sonuçları: O sahneler Kızıl Goncalar'ı zirveye taşıdı 25 Mart 2024 Pazartesi günü birbirinden güzel diziler, filmler ve haber bültenleri ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. İşte zirvenin sahibi...

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

25 Mart Pazartesi reyting sonuçları

Total'de 1.sırada Now TV’de izleyiciyle buluşan “Kızıl Goncalar”, 2. sırada TV8’de yayınlanan “Survivor All Star”, 3.sırada TRT1’de ekrana gelen “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Kızıl Goncalar”, 2.sırada “Kızıl Goncalar” dizisinin özeti, 3.sırada “Survivor All Star” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Kızıl Goncalar”, 2.sırada “Survivor All Star”, 3.sırada Kızıl Goncalar” dizisinin özeti yer aldı.