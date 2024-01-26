25 Ocak reyting sonuçları: İnci Taneleri dizisi rekor kırdı, zirveyi kaptı

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.
Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.
İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?
25 Ocak Perşembe reyting sonuçları
Total’de 1. sırada Kanal D’de izleyici ile buluşan “İnci Taneleri”, 2. sırada TV8’de ekranlara gelen “Survivor All Star”, 3. sırada ise Fox’ta yayınlanan “Hudutsuz Sevda” yer aldı.
AB’de 1. sırada “İnci Taneleri”, 2. sırada “Survivor All Star”, 3. sırada ise “İnci Taneleri” tekrar bölümü yer aldı.