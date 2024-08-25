27 milyon Euro'luk maç! Galatasaray - Young Boys maçı bakın hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre ekibi Young Boys'u konuk edecek.
Geçtiğimiz hafta İsviçre'de oynanan müsabakayı Young Boys 3-2 kazanmıştı.
Trendyol Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak istiyor.
Okan Buruk ve öğrencileri taraftarının desteğiyle Young Boys engelini aşarak Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak istiyor.
Galatasaray, Young Boys'u eleyip gruplara kalması halinde 27 milyon Euro ayak bastı parasını kasasına koyacak.
Futbolseverler Galatasaray ile Young Boys arasında oynanacak maçın hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.
Peki, Galatasaray - Young Boys maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
İşte, Galatasaray - Young Boys maçının merak edilenleri...
Galatasaray - Young Boys maçı 27 Ağustos Salı günü saat 22:00'da oynanacak.
Galatasaray - Young Boys maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.