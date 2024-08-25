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27 milyon Euro'luk maç! Galatasaray - Young Boys maçı bakın hangi kanalda yayınlanacak?

27 milyon Euro'luk maç! Galatasaray - Young Boys maçı bakın hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray ile Young Boys arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçının yayınlanacağı kanal merak uyandırdı. İşte maçın yayınlanacağı kanal..