28 Ekim Filistin Mitingi nerede, nasıl gidilir? Büyük Filistin Mitingi yol tarifi 28 Ekim Cumartesi günü yapılacak olan "Büyük Filistin Mitingi" için yola çıkacak olan vatandaşlar, ulaşım konusunda bilgileri araştırıyor. Peki, Filistin Mitingi nerede yapılacak? Nasıl gidilir? İşte detaylar...

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İsrail'in saldırılarına dikkat çekmek ve özgür Filistin davasına destek amacıyla, 28 Ekim Cumartesi günü "Büyük Filistin Mitingi" yapılacak.

Son hazırlıkların tamamlandığı mitinge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin her bir ferdini Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı tüm dünyaya bir kez daha göstereceğimiz Büyük Filistin Mitingine davet ediyorum." dedi.

Türkiye'nin 81 ilinden ve dünyanın birçok ülkesinden desteklenecek Büyük Filistin Mitingi'ne en az 1 milyon kişinin katılması bekleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Büyük Filistin Mitingi"nde Gazze'ye ses olacak vatandaşlara kolaylık sağlaması için İstanbul'da Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı ile Marmaray seyahatleri ücretsiz hizmet verecek" dedi.

Öte yandan mitingin nerede olduğu ve nasıl gidileceği de araştırılıyor.

Peki, Filistin Mitingi nerede yapılacak? Mitinge nasıl gidilir? İşte konumu...

Filistin Mitingi nerede?

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından 28 Ekim 2023 Cumartesi günü Atatürk Havalimanı'nda saat 15.00'da "Büyük Filistin Mitingi" düzenlenecek.

Mitinge nasıl gidilir?

Avrupa Yakası için:

Marmaray hattının Sirkeci durağından binip Yenikapı’ya kadar giderek, buradan Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı’na geçiş yapabilir, Atatürk Havalimanı’na ulaşabilirsiniz.

Anadolu Yakası için:

Söğütlüçeşme-Avcılar Metrobüs Hattı’nı kullanıp Ataköy-Şirinevler durağında Yenikapı-Atatürk Havaalanı Metrosu’na geçiş yapmak daha hızlı bir seçenektir.

Marmaray hattı ile Üsküdar veya Ayrılık Çeşmesi durağından Yenikapı’ya kadar gidilerek, buradan Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı’na geçiş yapılabilir.