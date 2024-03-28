28 Mart 2024 altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar?

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Altın fiyatları herkes tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Yükseliş trendine giren altın fiyatlarının son durumu merak ediliyor.
Altını olanlar ve altın almak isteyenler günlük olarak altın fiyatları hakkında araştırma yapıyor.
Vatandaşlar arama motorlarında en çok 'Gram altın ne kadar' ve 'Çeyrek altın ne kadar' şeklindeki sorularına yanıt arıyor.
Peki, 28 Mart 2024 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?
İşte güncel altın fiyatları..
Gram altın
Alış: 2.284,33 TL
Satış: 2.284,68 TL
Çeyrek altın
Alış: 3.854,72 TL
Satış: 3.944,14 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 15.981,00 TL
Satış: 16.223,00 TL
Yarım altın
Alış: 7.685,34 TL
Satış: 7.788,27 TL
Altın ons
Alış: 2.196,11 Dolar
Satış: 2.196,41 Dolar