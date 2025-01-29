28 Ocak reyting sonuçları: Bahar zirveyi kaptırdı

Haber Merkezi

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

28 OCAK SALI REYTİNG SONUÇLARI

Total’de 1. sırada atv’de izleyici ile buluşan “Erol'da” yer aldı. 2. sırada Show TV’de ekranlara gelen “Bahar” yer aldı. 3. sırada ise atv’de yayınlanan “Bir Gece Masalı” yer aldı.

AB’de 1. sırada “Bahar” yer aldı. 2. sırada “Mehmed: Fetihler Sultanı” yer aldı. 3. sırada ise “Müge Anlı ile Tatlı Sert” yer aldı.