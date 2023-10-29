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29 Ekim etkinlikleri 2023: 29 Ekim kutlamaları saat kaçta ve nerede?

29 Ekim etkinlikleri 2023: 29 Ekim kutlamaları saat kaçta ve nerede? Cumhuriyetimizin 100. yılı büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Bu özel günde yapılacak olan etkinlikler, kutlamalar ve konserler araştırılmaya başladı. İşte 29 Ekim etkinlik takvimi…