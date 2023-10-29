29 Ekim etkinlikleri 2023: 29 Ekim kutlamaları saat kaçta ve nerede?

Türkiye, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne coşkuyla hazırlanıyor.
Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü coşkusu, ülke genelinde büyük bir sevinç ve birlik beraberlikle kutlanıyor.
Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleşen etkinlikler ve konserler, vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılanacak.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün temelini attığı bu önemli günde, milyonlarca insan bir araya gelecek.
İstanbul’da düzenlenecek etkinlikler, vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. İşte 29 Ekim etkinlik ve konser takvimi…
29 Ekim Maltepe etkinliği
29 Ekim tarihinde Maltepe etkinlik alanında 29 Ekim kutlamaları başlayacak. Cumhuriyet Bayramı etkinliği kapılarını 12.30'da açacak.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Maltepe etkinlik alanında sahneye çıkacak isimler şöyle;
Zülfü Livaneli, İskender Paydaş ve Orkestrası, Duman, Kubat, Edis, Sıla, Mazhar Alanson, Adamlar, Sevcan Orhan, İlyun Bürkev, Cümbüş Cemaat, Ersin Show
İstanbul Boğazı'nda özel havai fişek gösterileri, 29 Ekim'e özel görsellerin "2023" drone gösterisi ve gökyüzünde gerçekleşecek olan görsel şölenle izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.
İstanbul Taksim Meydanı'nda AKM'nin önünde "Maziden Atiye Türkiye Yüzyılı" gösterim alanı, su perdesi, su şovu ve üç boyutlu içeriklerle teknolojik bir deneyim sunacak.
Ayrıca İstiklal Caddesi girişinde "Türkiye Yüzyılı Enstalasyonu" büyük bir ekrandan izleyicilerle buluşacak. İstanbul'da Bakırköy Özgürlük Meydanı, Ankara'da Kızılay Meydanı ve İzmir'de Konak Meydanı'na anıtsal görünümlü monolitlerin kurulması, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamalarının vatan genelinde coşkuyla karşılanmasına katkıda bulunacak.