29 Mart reyting sonuçları: Kızılcık Şerbeti reytingleri sildi süpürdü 29 Mart 2024 Cuma günü birbirinden güzel diziler, filmler ve haber bültenleri ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. İşte zirvenin sahibi..

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

29 Mart Cuma reyting sonuçları

Total'de 1.sırada “Kızılcık Şerbeti”, 2. sırada “Yalı Çapkını”, 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber” yer aldı.

AB'de 1.sırada “Kızılcık Şerbeti”, 2.sırada “Kızılcık Şerbeti” dizisinin özeti, 3.sırada “Yalı Çapkını” yer aldı.

ABC'de ise 1.sırada “Kızılcık Şerbeti”, 2.sırada “Yalı Çapkını”, 3.sırada “Kızılcık Şerbeti” dizisinin özeti yer aldı.