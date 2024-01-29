29 Ocak Pazartesi maç programı: Bugün kimin maçı var?

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29 Ocak Pazartesi günü oynanacak maçlar hakkında aramalar hız kazandı.
Pazartesi günü oynanacak futbol maçları günün en çok arananları arasında yer alıyor.
Futbolseverler internette "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.
29 Ocak 2024 Pazartesi günü oynanacak futbol maçlarını sizler için derledik. İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...
17:00 İstanbulspor - Samsunspor
17:00 Kayserispor - Antalyaspor
20:00 Galatasaray - Gaziantep FK
20:00 Trabzonspor - Kasımpaşa
20:00 Şanlıurfaspor - Boluspor
21:45 Estrela - Benfica
22:30 Blackburn Rovers - Wrexham
22:45 Salernitana - Roma
23:00 Getafe - Granada
23:45 Sporting Lizbon - Casa Pia