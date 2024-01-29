29 Ocak Pazartesi maç programı: Bugün kimin maçı var? Futbolseverler bugün oynanacak maçlar hakkında aramalarına hız kazandırdı. İşte bugün oynanacak maçların programı...

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29 Ocak Pazartesi günü oynanacak maçlar hakkında aramalar hız kazandı.

Pazartesi günü oynanacak futbol maçları günün en çok arananları arasında yer alıyor.

Futbolseverler internette "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.

29 Ocak 2024 Pazartesi günü oynanacak futbol maçlarını sizler için derledik. İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...

17:00 İstanbulspor - Samsunspor

17:00 Kayserispor - Antalyaspor

20:00 Galatasaray - Gaziantep FK

20:00 Trabzonspor - Kasımpaşa

20:00 Şanlıurfaspor - Boluspor

21:45 Estrela - Benfica

22:30 Blackburn Rovers - Wrexham

22:45 Salernitana - Roma

23:00 Getafe - Granada

23:45 Sporting Lizbon - Casa Pia