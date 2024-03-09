3 maç TV8,5'ta şifresiz yayınlanacak! İşte 9-10 Mart şifresiz maç programı... TV8,5'un bu hafta sonu şifresiz olarak ekrana getireceği maçlar açıklandı. İşte 9-10 Mart tarihleri arasında TV8,5'ta canlı yayınlanacak maçlar...

ensonhaber.com

Maç yayınları ile dikkat çeken TV8,5'un bu hafta sonu yayınlayacağı maçların programı belli oldu.

Hollanda Eredivisie ve Suudi Arabistan Pro Ligi'nde oynanan bazı maçları şifresiz olarak ekrana getiren TV8,5 futbolseverleri ekran başına kilitliyor.

Futbolseverler TV8,5 ekranlarında yayınlanacak şifresiz maçları araştırmaya başladı.

TV8,5'un 9-10 Mart tarihleri arasında şifresiz yayınlayacağı maçların programı belli oldu.

Bu hafta Hollanda Eredivisie'den 2 Suudi Arabistan Pro Ligi'nden ise 1 maç TV8,5'ta yayınlanacak.

İşte maç programı...

9 Mart Cumartesi

20:00 Al Taawon - Al Ahli

10 Mart Pazar

14:15 AZ Alkmaar - Excelsior

16:30 Ajax - Fortuna - Sittard