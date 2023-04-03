3 Nisan On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte 3 Nisan Pazartesi On Numara sonuçları... 3 Nisan On numara çekiliş sonuçları sorgulanıyor. On Numara'da son çekilişte 9 kazanan 22 kişi 8.049,20 TL kazanmıştı. Peki 3 Nisan On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?

On numara çekilişi her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleşiyor. Haftanın ilk on numara çekilişi için geri sayım sürüyor. 3 Nisan'da on numara çekilişi sonuçları takip ediliyor. Peki 3 Nisan On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?

3 Nisan On Numara çekilişi sonuçları açıklandı mı?

Haftanın 2 günü Pazartesi ve Cuma akşamları yapılan On Numara çekilişi sonuçları bugün akşam saat 20:00'de belli olacak.

Son çekilişte kazanan numaralar 9,11,12,13,17,22,25,30,34,37,42,46,48,50,52,58,59,61,69,71,72,76 olmuştu. 3 Nisan On Numara çekilişi sonuçları detaylarına ise aşağıdaki link üzerinden erişim sağlayabilirsiniz:

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Milli Piyango On Numara nasıl oynanır?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği On Numara'nın nasıl oynandığı da sorgulanıyor. Oyunda kurallara göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir ya da birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL olmaktadır.