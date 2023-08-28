30 Ağustos resmi tatil mi? 29 Ağustos (yarın) yarım gün tatil mi olacak? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, 2023 resmi tatiller takvimiyle ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, 30 Ağustos resmi tatil mi? Yarın (29 Ağustos) yarım gün mü? İşte detaylar…

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Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin önemli bir dönüm noktası olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, her yıl büyük bir coşku ve gurur içerisinde kutlanıyor.

Bu özel günde Türk milleti, Kurtuluş Savaşı'nın simgesi olan Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlanmasını anıyor.

Ancak 30 Ağustos'un aynı zamanda resmi tatil olması, merak edilen konular arasında.

Özellikle kamu kurumlarının resmi tatillerde kapalı olması, tatil gününün etkin bir şekilde değerlendirilmesi açısından önem taşıyor.

Vatandaşlar arama motorlarında “30 Ağustos Çarşamba resmi tatil mi? Yarın yarım gün mü, tam gün mü?” sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilenler…

30 Ağustos resmi tatil mi?

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatildir.

29 Ağustos yarım gün mü?

29 Ağustos resmi tatil değildir bu nedenle o gün tatil olmayacak.

30 Ağustos’ta kapalı olan kurumlar

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda belediye, valilik, kaymakamlık, muhtarlık, noter gibi yerler kapalı olacak.

Eczaneler nöbetçi olarak hizmet verecek. Öte yandan Aile Sağlığı Merkezleri de kapalı olacak. Hastanelerde ise acil servisler hizmet vermeyi sürdürecek.