30. Dönem POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı! POMEM sınav ücreti yatırma tarihleri.. Polis Akademisi Başkanlığı, 30. Dönem POMEM ön başvuru sonuçlarını açıkladı. Sonuçların açıklanmasının ardından konu hakkında aramalar hız kazandı. İşte POMEM sınavı hakkında merak edilen soruların yanıtı..

Polis Akademisi Başkanlığı, POMEM ön başvuru sonuçlarını açıkladı. Adayların uzun süredir merakla beklediği 30. Dönem POMEM sonuçları belli oldu. Ön başvuruyu geçen adaylar 30. Dönem POMEM Giriş Sınavına katılacaklar.

Polis Akademisi Başkanlığı, ön başvuru için lisans mezunu 33509 erkek ile 15801 kadın, ön lisans mezunu 17003 erkek ile 4201 kadın aday olmak üzere toplam 70514 adayın sınav aşamalarına geçmeye hak kazandığını açıkladı.

POMEM ön başvuru sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar Polis Akademisi Başkanlığı'na ait resmi internet sitesi "www.pa.edu.tr" adresini ziyaret edebilirler.

Ön başvuruyu başarıyla geçen adaylar POMEM başvuru ücretleri ve son ödeme tarihleri hakkında aramalara hız kazandırdı.

POMEM başvuru ücreti ne kadar?

POMEM başvuru ücreti 400 TL olarak açıklandı. Ön başvuruyu geçen adaylar 400 TL ödeyerek başvurularını yapabilecekler.

POMEM sınav ücreti yatırma tarihleri



30. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adayların sınav başvuru ücretini ödeyecekleri tarihler belli oldu. Adayların 30 Mayıs 2023 Salı günü saat 09.00'dan 8 Haziran 2023 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar ödemelerini yapmaları gerekmektedir.