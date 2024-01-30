Haberler



Bilgi



30 Ocak baraj doluluk oranı: İstanbul baraj doluluk oranı kaç oldu? İSKİ açıkladı...

30 Ocak baraj doluluk oranı: İstanbul baraj doluluk oranı kaç oldu? İSKİ açıkladı... İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. İşte İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları..