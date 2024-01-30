30 Ocak baraj doluluk oranı: İstanbul baraj doluluk oranı kaç oldu? İSKİ açıkladı...

İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışların ardından barajlardaki son durum merak edilmeye başladı.
Geçtiğimiz aylarda büyük düşüş yaşayarak vatandaşları tedirgin eden İstanbul baraj doluluk oranları yaşanan yağışlar sonrası artış göstermeye başladı.
İSKİ resmi internet sitesi üzerinden barajların doluluk oranlarını güncel olarak paylaşmaya devam ediyor.
İstanbul'da bulunan tüm barajlardaki su miktarının bugün itibariyle %67.38 olduğu açıklandı.
Barajların doluluk oranları
30 Ocak 2023 Salı günü itibariyle İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları şu şekilde;
- Elmalı : % 87.21
- Ömerli : % 85.38
- Darlık : % 83.79
- Alibeyköy : % 74.15
- Istrancalar : % 64.55
- Büyükçekmece : % 61.15
- Kazandere : % 59.77
- Terkos : % 56.7
- Sazlıdere : % 47.86
- Pabuçdere : % 35.17