31 Mart 2024: Bugün AVM'ler, kafeler, pazar yerleri açık mı? İşte çalışma saatleri! Yerel seçim için sandık başına giden Türk vatandaşları, oyunu kullanıp sonuçları beklemeye koyulacak. Bu kapsamda bugün uygulanan kısıtlamalar gündemde yer alıyor. Kafe, pazar, AVM gibi yerlerin açık olup olmadığı merak konusu olurken, yanıtları haberimizde! İşte açık olan yerler ve çalışma saatleri...

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Türkiye'de seçim günü...

Yerel seçim için adayını belirleyenler, sandığa giderek oyunu atıyor.

Oy kullandıktan sonra heyecanla bekleyenler ise bugün uygulanan yasakları merak ediyor.

YSK tarafından açıklanan kısıtlamalar arasında mekanlara dair detaylar da yer aldı.

Bu kapsamda, "Bugün AVM'ler açık mı", "Kafeler açık mı, kapalı mı", "Bugün pazar kurulacak mı" gibi sorular gündeme geldi.

Peki; bugün AVM'ler, kafeler ve pazar yerleri açık mı? İşte çalışma saatleri!

AVM ve kafeler açık mı?

YSK kararına göre ayrıca yerel seçim günü 06.00'dan 00.00'a kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak.

Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak.

Buna göre; 31 Mart seçim gününde tüm kafeler kapalı olacak.

AVM'lerde ise alışveriş serbest olup kafe ve eğlence yerleri hizmet vermeyecek. Sadece lokantalarda yemek verilecek.

Bugün pazar kurulacak mı?

31 Mart Pazar günü pazar yerleri, marketler ve benzeri mekanlar açık olacak.

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