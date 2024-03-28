31 Mart Pazar günü seyahat yasağı var mı? Seçim günü şehir dışına çıkılır mı? Yüksek Seçim Kurulu, yerel seçimler öncesinde yasakları açıkladı. Bu kapsamda seyahat planı olanlar son durumu merak ediyor. Peki, 31 Mayıs'ta seyahat yasağı var mı? Seçim günü il/yurt dışına çıkmak yasak mı? İşte detaylar...

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Türkiye'de yerel seçimler için son günler...

31 Mart Pazar günü gerçekleşecek olan belediye ve mahalli seçimleri için vatandaşlar sandık başına gidecek.

Seçim günü, belirli karar ve yasaklar uygulanacak.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) açıkladığı seçim takvimi işlemeye devam ediyor.

Takvime göre, propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları bugün başladı. Propaganda serbestliği 30 Mart Cumartesi saat 18.00'de, seçim yasakları ise 31 Mart saat 23.59'da sona erecek.

Öte yandan seyahat ile ilgili bir yasak olup olmadığı da merak ediliyor. Seyahat planı yapıp bilet alanlar, seçim günü il dışında/ yurt dışına çıkış yasağı var mı sorusuna yanıt arıyor.

Peki, 31 Mayıs'ta seyahat yasağı var mı? Seçim günü seyahat etmek yasak mı? İşte detaylar...

31 Mart'ta seyahat yasak mı?

Seçim günü yasakları arasında seyahat etmek ile ilgili bir detay bulunmuyor. Vatandaşlar şehirler arası veya yurt dışına seyahat edebilecektir.