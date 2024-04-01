31 Mart reyting sonuçları: Türkiye seçim sonuçlarını bakın nereden izledi 31 Mart 2024 Pazar günü seçim özel programlar, ana haberler ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. İşte zirvenin sahibi..

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

31 Mart Pazar reyting sonuçları

31 Mart 2024 tarihine ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.