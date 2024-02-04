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31 Mart sandık görevlisi başvuru ekranı | Yerel seçim görevli başvuruları başladı mı, nasıl yapılır?

31 Mart sandık görevlisi başvuru ekranı | Yerel seçim görevli başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? Seçime geri sayım devam ederken süreçte görev almak isteyenler "sandık görevlisi başvurusu" hakkında detaylı arama yapıyor. 31 Mart'ta sandık görevlisi nasıl olunur, nereye başvurulur, şartları nelerdir? Yerel seçim görevli başvuruları başladı mı? İşte ayrıntılar...