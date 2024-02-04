31 Mart sandık görevlisi başvuru ekranı | Yerel seçim görevli başvuruları başladı mı, nasıl yapılır?

Türkiye, 31 Mart’ta yerel seçimler için sandık başına gidecek.
31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında belediye başkanlığı ve mahalle muhtarlığı için oy kullanılacak.
Geçtiğimiz yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçiminde binlerce vatandaş sandık başında görev almıştı.
31 Mart seçimlerinde de görev almak isteyen kişiler “Yerel seçim sandık görevlisi başvuruları başladı mı?” sorusu ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı.
YSK yerel seçim sandık görevlisi başvuruları başladı mı? Sandık görevlisi başvuru şartları neler, nasıl olunur, nasıl başvuru yapılır? YSK sandık görevlisi başvuru tarihleri 2024!
Sandık görevlisi başvuruları başladı mı 2024?
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sandık görevlisi başvuruları henüz başlamadı. Başvuruların Yüksek Seçim Kurulu (YSK) duyurusu ile başlaması bekleniyor.
Seçim gününde sandık kurulunda görevli olabilmek için ikametgah adresinize göre ilgili seçim kurulu başkanlığına başvuru yapmanız gerekmektedir.
Başvuru şartları
-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
-18 yaşını doldurmuş olmak,
-Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak
-Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak