31 Mart seçim günü yasakları başladı! Seçim yasakları nelerdir? O saate kadar dikkat... 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için bazı seçim yasakları başladı. Peki, seçim yasakları ne zaman bitecek? Seçim yasakları nelerdir? İşte YSK'nın kararları.

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Türkiye, yıllardır beklediği seçim için gün sayıyor.

31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek Mahalli İdareler Genel Seçimler için geri sayım başladı.

Seçime günler kala yasaklar da gündeme geldi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen, propaganda serbestliği ve seçim yasakları başladı.

"Seçim yasağı nedir, ne zaman, saat kaçta başlıyor? 2024 YSK seçim yasakları nelerdir?" gibi sorulara yanıt aranıyor.

İşte YSK 31 Mart 2024 seçim yasakları...

Seçim yasakları ne zaman bitecek?

31 Mart yerel seçimleri kapsamında propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları, 21 Mart 2024 Perşembe sabahı başlayacak.

Propaganda serbestliği 30 Mart Cumartesi saat 18.00'de, seçim yasakları ise 31 Mart saat 23.59'da sona erecek.

Seçim günü yasakları

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun kapsamında, oy verme günü olan 31 Mart'a ilişkin yasaklar da bulunuyor.

Yasanın 79. maddesi kapsamında oy verme günü, her türlü içki satışı ve içilmesi yasak olacak.

Oy verme gününde, bütün eğlence yerleri de oy verme süresince kapalı kalacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda ise yalnız yemek servisi yapılabilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse silah taşıyamayacak.

Seçim günü saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organlarının seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak, 18.00 ile 21.00 arasında yalnızca YSK'nin seçimle ilgili haber ve tebliğleri yayınlanabilecek.

Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak ancak YSK bu süreyi öne alabilecek.