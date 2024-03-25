31 Mart yerel seçimlerinde tutuklu ve hükümlüler oy verebilecek mi? İşte, YSK mevzuat bilgisi… 31 Mart 2024 yerel seçimlerine az bir zaman kala akıllara birçok soru gelebiliyor. İşte, tam bu noktada akıllara gelen sorulardan bir tanesi de cezaevinde bulundan seçmenlerin oy kullanıp kullanamayacağı. Peki, 31 Mart yerel seçimlerinde tutuklu ve hükümlüler oy verecek mi?

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5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerin belirlenmesi için milyonlarca seçmenin sandık başına gideceği 31 Mart 2024 Pazar gününe sayılı gün kaldı.

Ülke genelinde 206 binden fazla sandığın kurulacağı bu seçimle ilgili olarak “Mahkumlar oy kullanılıyor mu?” sorusu da araştırılmaya başlandı.

Peki cezaevinde olan hükümlüler oy verebilecek mi? İşte konu hakkında detaylar...

Cezaevindeki seçmenler oy kullanabilecek mi?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayınlanan mevzuata göre, taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler oy kullanamazlar.

Ceza infaz kurumları ve tutuk evlerinde oy kullanılması ve oyların sayım ve dökümünde seçim emniyeti açısından alınması gerekli tedbirler Yüksek Seçim Kurulu tarafından tespit edilir ve görevli hakimin yerinde yönetim ve denetimi altında yapılır.

Kimler oy kullanamaz?

Mevzuata detaylı olarak bakıldığında oy kullanamayacak kişiler şu şekilde belirtilmiştir.

18 yaşını doldurmayanlar,

Silâhaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir),

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar oy kullanmayacaklar.