4 Ekim reyting sonuçları açıklandı! Kuruluş Osman’ın yeni sezonu rekorla başladı

Total, AB ve ABC sıralamalarının dikkate alındığı reyting sonuçları, televizyon programlarının izleyici kitlesini yansıtıyor.
Dün akşam gündüz kuşağı programları ve etkileyici diziler, televizyon ekranlarında yerlerini aldı ve güçlü yapımlar arasında reyting savaşı başladı.
Reyting sonuçlarına göre, dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar ortaya çıktı.
4 Ekim Çarşamba reyting sonuçları
Total'de reyting listesinin ilk sırasında Kuruluş Osman, İkinci sırada Kuruluş Osman özet, üçüncü sırada ise Esra Erol'da yer aldı.
AB'de ise birinci sırada Masterchef All Star, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.
20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Kuruluş Osman özet yer aldı.