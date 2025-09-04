4 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları | Zam geldi: İşte benzin, motorin, LPG fiyatları...

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar sürücülerin en yakından takip ettiği konuların başında geliyor.
Küresel petrol fiyatları, döviz kurları ve vergilerdeki değişiklikler, Türkiye’de benzin, motorin ve LPG fiyatlarına doğrudan yansıyor.
Özellikle son dönemde motorine gelen zamlarla birlikte tabelalar yeniden değişti.
Bu sabah, motorine 2 lira 5 kuruş zam geldi.
Araç sahipleri, her yeni gün pompa fiyatlarını merakla sorguluyor.
İşte, 4 Eylül 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları...
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin: 52,84 TL
Motorin: 54,25 TL
LPG: 26,51 TL
İstanbul (Anadolu Yakası)
Benzin: 52,69 TL
Motorin: 54,13 TL
LPG: 25,88 TL
Ankara
Benzin: 53,63 TL
Motorin: 55,19 TL
LPG: 26,40 TL
İzmir
Benzin: 53,95 TL
Motorin: 55,53 TL
LPG: 26,33 TL