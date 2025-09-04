Abone ol: Google News

4 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları | Zam geldi: İşte benzin, motorin, LPG fiyatları...

4 Eylül 2025 itibarıyla Türkiye’de akaryakıt fiyatlarında önemli bir güncelleme yaşandı. İstanbul, Ankara ve İzmir için güncel benzin, motorin ve LPG pompa fiyatlarını derledik.

Yayınlama Tarihi: 04.09.2025 09:21
Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar sürücülerin en yakından takip ettiği konuların başında geliyor.

Küresel petrol fiyatları, döviz kurları ve vergilerdeki değişiklikler, Türkiye’de benzin, motorin ve LPG fiyatlarına doğrudan yansıyor.

Özellikle son dönemde motorine gelen zamlarla birlikte tabelalar yeniden değişti.

Bu sabah, motorine 2 lira 5 kuruş zam geldi.

Araç sahipleri, her yeni gün pompa fiyatlarını merakla sorguluyor.

İşte, 4 Eylül 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları...

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 52,84 TL

Motorin: 54,25 TL

LPG: 26,51 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 52,69 TL

Motorin: 54,13 TL

LPG: 25,88 TL

Ankara

Benzin: 53,63 TL

Motorin: 55,19 TL

LPG: 26,40 TL

İzmir

Benzin: 53,95 TL

Motorin: 55,53 TL

LPG: 26,33 TL

