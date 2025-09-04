4 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları | Zam geldi: İşte benzin, motorin, LPG fiyatları... 4 Eylül 2025 itibarıyla Türkiye’de akaryakıt fiyatlarında önemli bir güncelleme yaşandı. İstanbul, Ankara ve İzmir için güncel benzin, motorin ve LPG pompa fiyatlarını derledik.