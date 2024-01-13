400 gram ekmek 1 lira: Türkiye’nin en ucuz ekmeği o ilçede! Türkiye'nin en ucuz ekmeği sosyal medyada gündeme geldi. İşte 400 gram ekmeğin 1 TL'ye satıldığı o ilçe...

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Yeni yılın gelmesiyle birlikte birçok ürüne zam gelirken Bursa'nın Kestel ilçesinde 400 gram ekmeğin 1 TL'ye satılması dikkat çekti.

Türkiye’nin en ucuz ekmeğini sofralarla buluşturan Kestel Belediyesi ekmeğin fiyatından ve gramajından ödün vermemek için kendi buğdayını ekiyor.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Bin 50 dönüm arazi üzerine kendi ekmiş olduğumuz yerli ve milli tohumlar ile unumuzu ve ekmeğimizi üretiyor, bu ekmekle 2 bin ailemizin ayda 2 milyon lira, yıllık ise 24 milyon lira, bütçelerine katkı sağlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

2019 yılında göreve geldiklerinde 400 gram ekmeğin 1,25 liradan satıldığını ve kendilerinin 1 liraya düşürdüğünü belirten Önder Tanır, "Artan ham madde fiyatlarına rağmen, bu dönem ekmeği 1 liradan satacağımızı söyledik. Şu an 400 gram ekmeği 1 TL’den hemşehrilerimize ulaştırıyoruz." dedi.