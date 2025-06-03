5 Haziran Perşembe okullar yarım gün mü, tatil mi? Öğrencilere müjde...

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Bu sene Kurban Bayramı tatili 6-9 Haziran'a denk geliyor.

Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca öğrenci ve veli, 5 Haziran 2025 Perşembe gününün tatil olup olmadığını merak ediyor.

Arife gününe denk gelen perşembe yarım gün mü, okul var mı, tatil mi olacak soruları gündemdeki yerini koruyor.

Bayram planı yapacak olanlar için "5 Haziran Perşembe okullar tatil mi" sorusu yanıt buldu.

İşte okulların durumu...

5 HAZİRAN PERŞEMBE OKULLAR TATİL Mİ

5 Haziran Perşembe günü okullar açık olacak ve sadece günün ilk yarısında eğitim verilecek.

Arife günü nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda yarım gün ders işlenecek.

Öğrenciler sabah saatlerinde sınıflarında olacak, öğle saatinden sonra ise bayram tatiline girecekler.