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5 Mart 2024 altın fiyatları: Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

5 Mart 2024 altın fiyatları: Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Güncel altın fiyatlarını sizler için derledik. Peki altın bugün ne kadar? İşte altın fiyatında son durum...