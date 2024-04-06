5 Nisan reyting sonuçları: Kızılcık Şerbeti rekor tazeledi, zirveye yerleşti 5 Nisan 2024 Cuma günü birbirinden güzel diziler, filmler ve haber bültenleri ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. İşte zirvenin sahibi..

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

5 Nisan Cuma reyting sonuçları

Total'de 1.sırada Show TV’de izleyiciyle buluşan “Kızılcık Şerbeti”, 2. sırada Star Tv’de yayınlanan “Yalı Çapkını”, 3.sırada Now’da ekrana gelen “Gaddar” yer aldı.

AB'de 1.sırada “Kızılcık Şerbeti”, 2.sırada “Kızıl Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber”, 3.sırada “Kızılcık Şerbeti” dizisinin özeti yer aldı.