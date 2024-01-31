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5 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı? MEB'den net yanıt

5 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı? MEB'den net yanıt İkinci dönemin başlamasına sayılı günler kala tatil uzadı mı, okullar açılacak mı gibi sorular gündeme geliyor. Peki, 2.dönem ne zaman başlayacak? 5 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı? İşte son gelişmeler...