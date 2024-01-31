5 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı? MEB'den net yanıt

19 Ocak Cuma günü ilk dönemi bitiren öğrenciler, sömestr tatiline çıktı.
15 günlük tatilin keyfini sürerken, gündeme ikinci döneme dair iddialar geldi.
Yarıyıl tatilinin uzatılması, ikinci dönem okulların açılması, uzaktan eğitim gibi asılsız iddialar herkesi merak ettirdi.
MEB takvimine göz atan öğrenci, öğretmen ve veliler, "5 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı" sorusuna net bir yanıt arıyor.
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından iddialara ilişkin açıklama geldi.
Peki, okullar ne zaman açılacak? İkinci dönem ne zaman başlayacak? İşte yanıtı...
İddialar asılsız
Havaların soğuması ile birlikte artan grip vakaları ve JN1 yeni koronavirüs varyantı sebebiyle okullarda ikinci dönem açılmayabilir, yarıyıl tatili uzatılacak iddialarına ilişkin İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "15 günlük sömestr tatili 1 aya uzatıldı" iddiası doğru değildir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 7 Temmuz 2023 tarihinde yayımladığı çalışma takvimi konulu genelgeye göre, 2023-2024 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatili süresinde bir değişiklik bulunmamaktadır. Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 tarihinde başlamış olup, 2 Şubat 2024 tarihinde sona erecektir."
2.dönem açılış tarihi
2023-2024 eğitim öğretim yılı içerisinde okullar 5 Şubat Pazartesi günü başlayacak. 15 tatil 2 Şubat Cuma günü sona erecek.