Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.
Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.
İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?
6 Mart Çarşamba reyting sonuçları
Total'de 1.sırada Atv’de izleyiciyle buluşan “Kuruluş Osman”, 2. sırada TV8’de yayınlanan “Survivor All Star”, 3.sırada “Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber” yer aldı.
AB'de 1.sırada “Kuruluş Osman”, 2.sırada “Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber”, 3.sırada Show TV’de ekrana gelen “Sandık Kokusu” yer aldı.
ABC'de ise 1.sırada “Kuruluş Osman”, 2.sırada “Survivor All Star”, 3.sırada “Sandık Kokusu” yer aldı.